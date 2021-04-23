Анонс дополнения Back Into Battle для Partisans 1941

Alter Games и Daedalic Entertainment представили масштабное дополнение для тактического экшена Партизаны 1941, получившее название Back Into Battle. Его релиз состоится совсем скоро – 29 апреля. DLC добавит в игру новые возможности, сценарии и новые режимы.

Режим Missions позволит выбрать свою собственную команду партизан, навыки и экипировку, а также откроет доступ к семи новым миссиям на семи новых территориях. Появится новый режим Heroic Defense, в котором игрокам предстоит защищать свою базу от постоянно прибывающих волн врагов. Кроме этого в лагере станут доступны новые диалоги, позволяющие больше узнать о партизанах.