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Анонс дополнения Back Into Battle для Partisans 1941

Опубликовано: 10 час. 52 мин. назад
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Alter Games и Daedalic Entertainment представили масштабное дополнение для тактического экшена Партизаны 1941, получившее название Back Into Battle. Его релиз состоится совсем скоро – 29 апреля. DLC добавит в игру новые возможности, сценарии и новые режимы.

Режим Missions позволит выбрать свою собственную команду партизан, навыки и экипировку, а также откроет доступ к семи новым миссиям на семи новых территориях. Появится новый режим Heroic Defense, в котором игрокам предстоит защищать свою базу от постоянно прибывающих волн врагов. Кроме этого в лагере станут доступны новые диалоги, позволяющие больше узнать о партизанах.

Back Into Battle Trailer
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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)10 час. 37 мин. назад
Хорошая игра. С удовольствием повторю подвиги партизан и в дополнении.
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