Анонс 1428: Shadows over Silesia – гуситские войны от чехов

Студия из Чехии под названием KUBI Games представила свою дебютную игру 1428: Shadows over Silesia, события которой развернутся в близкий девелоперам период гуситских войн. Премьера новинки должна состояться на PC до конца 2020 года.

По сюжету 1428: Shadows over Silesia восставшие гуситы уже успели нанести крестоносцам несколько сокрушительных поражений. Теперь армии повстанцев, возглавляемые знаменитым Прокопом Голым, отправились разносить свои идеи за границы Чехии – в частности, в Силезию.

В 1428: Shadows over Silesia геймеров ожидает классическое изометрическое приключение, полное мрачных крепостей, подземелий и загадок. История будет развиваться линейно – в ходе прохождения придется часто сражаться с противниками, избегая лишь крупные отряды.