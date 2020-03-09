Anno 1800 получит три новых дополнения

Компания Ubisoft еще в декабре прошлого года выпустила последнее дополнение для Anno 1800 в рамках дебютного сезонного абонемента. Теперь же, как оказалось, она готовит для игры второй абонемент – с тремя новыми DLC и премиальными косметическими предметами!

Второй сезон Anno 1800 начнется 24 марта 2020, когда выйдет его первое дополнение «Величие власти». Новинка позволит геймерам возвести грандиозный дворец, который станет как достопримечательностью города, так и его политическим центром. Тогда же в игру будет добавлено бесплатное седьмое обновление с выбором уровней сложности для системы влияния.

Следующим DLC второго абонемента окажется «Новый урожай». Оно будет сосредоточено на сельском хозяйстве и привнесет трактора, различную пасторальную «косметику» и т.п. Премьера состоится летом 2020 года.

Финальное расширение, «Земля львов», появится ближе к концу года. Вместе с императором Кетемой вы отправитесь на южный континент и попытаетесь озеленить иссушенный край. Вас ожидают новые земли, альтернативные классы жителей, новые здания, товары и миссии.