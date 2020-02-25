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Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2

Опубликовано: вчера, 19:27:42
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Компания Ubisoft уже 3 марта 2020 года выпустит новое дополнение для The Division 2 под названием «Воители Нью-Йорка». Только что для DLC был опубликован свежий ролик, выполненный в виде короткометражного анимационного фильма.

В фильме рассказывается о ренегате Аароне Кинере, который предал Спецотряд и подчинил себе часть Нью-Йорка. По сюжету именно героям предстоит расправиться с приспешниками злодея, а затем остановить и его самого.

С расширением «Воители Нью-Йорка» в The Division 2 появится новая сюжетная кампания. Девелоперы также изменят систему прогресса, повысят максимальный уровень до 40, добавят снаряжение, способности и множество увлекательных занятий для прокаченных персонажей.

Warlords of New York Animation Short Movie [RUS]
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