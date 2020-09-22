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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Аналитики: покупка ZeniMax обошлась Microsoft слишком дешево

Опубликовано: 4 час. 5 мин. назад, Sailas77
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Известная аналитическая компания DFC Intelligence высказалась по поводу покупки ZeniMax Media, в состав которой входит Bethesda Softworks, Microsoft. По ее мнению, последняя заплатила слишком низкую цену – всего $7,5 млрд.

И хотя в рамках индустрии это рекордная сумма, аналитики считают, что столько стоят одни только бренды The Elder Scrolls и Fallout. А ведь у Bethesda есть еще множество известных франшиз и знаменитые внутренние команды разработчиков. Плюс ко всему игры издательства помогут продвижению Xbox Game Pass, так как будут появляться в сервисе сразу после релиза.

DFC Intelligence также считает, что приобретение ZeniMax поможет Microsoft значительно улучшить свои позиции на консольном рынке.

 

 

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