Аналитики: покупка ZeniMax обошлась Microsoft слишком дешево

Известная аналитическая компания DFC Intelligence высказалась по поводу покупки ZeniMax Media, в состав которой входит Bethesda Softworks, Microsoft. По ее мнению, последняя заплатила слишком низкую цену – всего $7,5 млрд.

И хотя в рамках индустрии это рекордная сумма, аналитики считают, что столько стоят одни только бренды The Elder Scrolls и Fallout. А ведь у Bethesda есть еще множество известных франшиз и знаменитые внутренние команды разработчиков. Плюс ко всему игры издательства помогут продвижению Xbox Game Pass, так как будут появляться в сервисе сразу после релиза.

DFC Intelligence также считает, что приобретение ZeniMax поможет Microsoft значительно улучшить свои позиции на консольном рынке.