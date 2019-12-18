Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam

Воронежская инди-студия DiP Online сообщила о выходе новой массовой многопользовательской ролевой онлайн песочницы Aima Wars: Steampunk & Orcs. С сегодняшнего дня игра стала доступна на платформе Steam всего за 259 рублей. Поторопитесь приобщиться к миру стимпанка и дирижаблей – первую неделю с момента выхода проекта будет действовать скидка в 40% от указанной стоимости. Кроме того, каждый игрок из первой тысячи получит мешок золотых монет, которые позволят приобрести хороший корабль или ускорить любую выполняемую задачу.

«Игра прошла долгий и трудный путь от первого замысла до релиза. В процессе разработки мы корректировали многие игровые механики, а главное, полностью переделали интерфейс. Имеющийся был сложен, не информативен и не отвечал духу времени. Это решение далось нам тяжело, но мы справились. Интерфейс стал удобным, легким и понятным.

После релиза мы не остановимся на достигнутом, а продолжим разработку. Впереди вас ждут удивительные приключения, развитие мира и много нового контента. Aima Wars полна сюрпризов, ценных наград и подарков. Если в вас живет дух приключений, то эта игра для вас!» - с гордостью сообщает Дмитрий Потапов, директор инди-студии.