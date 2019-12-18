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Sash Опубликовал Sash 0
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Aima Wars: Steampunk & Orcs уже на просторах Steam

Опубликовано: 4 час. 53 мин. назад
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Воронежская инди-студия DiP Online сообщила о выходе новой массовой многопользовательской ролевой онлайн песочницы Aima Wars: Steampunk & Orcs. С сегодняшнего дня игра стала доступна на платформе Steam всего за 259 рублей. Поторопитесь приобщиться к миру стимпанка и дирижаблей – первую неделю с момента выхода проекта будет действовать скидка в 40% от указанной стоимости. Кроме того, каждый игрок из первой тысячи получит мешок золотых монет, которые позволят приобрести хороший корабль или ускорить любую выполняемую задачу.

 

«Игра прошла долгий и трудный путь от первого замысла до релиза. В процессе разработки мы корректировали многие игровые механики, а главное, полностью переделали интерфейс. Имеющийся был сложен, не информативен и не отвечал духу времени. Это решение далось нам тяжело, но мы справились. Интерфейс стал удобным, легким и понятным.

После релиза мы не остановимся на достигнутом, а продолжим разработку. Впереди вас ждут удивительные приключения, развитие мира и много нового контента. Aima Wars полна сюрпризов, ценных наград и подарков. Если в вас живет дух приключений, то эта игра для вас!» - с гордостью сообщает Дмитрий Потапов, директор инди-студии.

 

 

Скриншот игры Aima Wars: Steampunk & Orcs

 

Aima Wars: Steampunk & Orcs – это новый стандарт песочниц и игр с открытым миром. Мир, созданный цивилизацией Древних, пронизан опасными интригами, наполнен массовыми воздушными сражениями между игроками, флотами фракций и огнедышащими драконами. Это мир интриг и технологий. Мир, способный вместить в себя тысячи игроков и сотни событий. Мир, где каждый может реализовать себя и свою мечту.

Особенности:

  • Совершенствуйте навыки персонажа, которые вам особенно необходимы.
  • Управляйте уникальными кораблями: грузовыми тяжеловозами или боевыми гигантами.
  • Используйте самолеты, несущие ракеты, торпеды или пулеметное вооружение для уничтожения воздушных судов врага на расстоянии.
  • Добывайте ресурсы летающими кораблями.
  • Уничтожайте торговые караваны противника.
  • Используйте города фракции для переработки ресурсов, производства материалов, вооружения, боеприпасов или торговли.
  • Стройте и улучшайте собственные поселения.
  • Создайте гильдию единомышленников и покорите мир.
  • Захват любого из Бастионов позволит вам стать губернатором территории и получать процент от всех добываемых ресурсов.
  • Захват Бастиона центральных островов откроет доступ к складу с редкими ресурсами.
  • Участвуйте в событии Война – массовом сражении между фракциями.
  • Уничтожайте огнедышащих монстров. Используйте части драконов в производстве, кораблестроении или в торговле.
  • Повышайте уровень персонажа и получайте награды, открывая достижения.
  • Занимайте первые строчки рейтинга – мир должен знать своих героев!
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