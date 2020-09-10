AGOS: A Game of Space – VR-симулятор космических полетов от Ubisoft

Издательство Ubisoft в рамках прешоу к мероприятию Ubisoft Forward анонсировала AGOS: A Game of Space – VR-симулятор космических полетов. Проект переносит пользователей в 2057 год, когда человечество было вынуждено покинуть землю. Игроки отбывают в числе последних и сталкиваются с необъятными просторами космоса, где нужно как-то выживать.

Судя по первому трейлеру, в AGOS: A Game of Space пользователи станут управлять разнообразными космическими кораблями и всячески взаимодействовать с окружающими объектами, например, добывать ресурсы на поверхностях астероидов. Также в ролике показали процесс улучшения личного судна.

AGOS: A Game of Space выйдет 28 октября 2020 года на устройствах с поддержкой Steam VR.