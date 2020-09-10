НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

AGOS: A Game of Space – VR-симулятор космических полетов от Ubisoft

Опубликовано: 10.09.2020 22:08:54, Sailas77
Поделиться:  

Издательство Ubisoft в рамках прешоу к мероприятию Ubisoft Forward анонсировала AGOS: A Game of Space – VR-симулятор космических полетов. Проект переносит пользователей в 2057 год, когда человечество было вынуждено покинуть землю. Игроки отбывают в числе последних и сталкиваются с необъятными просторами космоса, где нужно как-то выживать.

Судя по первому трейлеру, в AGOS: A Game of Space пользователи станут управлять разнообразными космическими кораблями и всячески взаимодействовать с окружающими объектами, например, добывать ресурсы на поверхностях астероидов. Также в ролике показали процесс улучшения личного судна.

AGOS: A Game of Space выйдет 28 октября 2020 года на устройствах с поддержкой Steam VR.

Вам также может быть интересно
Официальный анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward официально анонсировала ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, слухи о котором начали недавно появляться в сети. Игра предложит новое исполнение известной истории... Официальный анонс Prince of Persia: The Sands of Time Remake 16 сентября состоится новая презентация PlayStation 5 Компания Sony объявила о том, что 16 сентября в 23:00 МСК проведет 40-минутную трансляцию, посвященную новостям PlayStation 5. Во время нее будут показаны игры, которые выйдут в день релиза консоли... 16 сентября состоится новая презентация PlayStation 5
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 55 мин. назад116 сентября состоится новая презентация PlayStation 5 8 час. 1 мин. назад0Borderlands 3 выйдет на PS5 и Xbox Series X 8 час. 10 мин. назад2Релиз Kena: Bridge of Spirits откладывается 11.09.2020 19:47:419Сравнение ремейка Prince of Persia: The Sands of Time и оригинала 11.09.2020 16:16:000Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3 10.09.2020 23:47:111Tom Clancy’s Rainbow Six Осада посетит новые консоли 10.09.2020 23:42:483Riders Republic – новая игра от создателей Steep
Новости игр
Borderlands 3 выйдет на PS5 и Xbox Series XИГРЫ Borderlands 3 выйдет на PS5 и Xbox Series X Во время PAX Online компания Gearbox поделилась информацией о том, что Borderlands 3 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X с поддержкой переноса данных с консолей прошлого поколений. Дата релиза пока не сообщается... Watch Dogs: Legion – подробности о вербовке и Эйден ПирсИГРЫ Watch Dogs: Legion – подробности о вербовке и Эйден Пирс Компания Ubisoft во время Ubisoft Forward показала новые трейлеры Watch Dogs Legion. Первый в очередной раз демонстрирует, насколько разнообразны жители Лондона, которых вы сможете завербовать в качестве... Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3ИГРЫ Подробности кооператива и интеграции с Twitch в Baldur’s Gate 3 Larian Studios выпустила новую заметку об амбициозной RPG Baldur’s Gate 3. В свежем материале разработчики рассказали об особенностях кооператива и интеграции проекта с сервисом прямых трансляций Twitch...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трансляция сентябрьского Ubisoft ForwardCtrl + стрелка вправо