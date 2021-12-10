A Plague Tale: Requiem получила геймплей трейлер

Asobo Studio и Focus Entertainment показали во время TGA 2021 дебютный геймплей трейлер A Plague Tale: Requiem – продолжения приключений Амиции и ее брата Гуго в жестоком мире, начавшихся в A Plague Tale: Innocence. Кадры сопровождают строки поэмы «Реквием», написанной Робертом Льюисом Стивенсоном.

После событий первой части, герои отправляются на юг, где им вновь предстоит сражаться за свою жизнь, обходя противников в стелс-режиме или устроив для них настоящий ад при помощи множества гаджетов и сверхъестественных способностей Гуго.

Релиз A Plague Tale: Requiem состоится в 2022 году на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Switch.