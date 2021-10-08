eFootball получит первое крупное обновление в конце месяца

Футбольный симулятор eFootball, вышедший в конце сентября условно-бесплатный кросплатформенный наследник популярной серии Pro Evolution Soccer, был встречен разгромными отзывами критиков и игроков. Сейчас средняя пользовательская оценка игры на Metacritic не превышает 1 балла ни на одной из платформ. Игроки были шокированы множеством багов и слабой графической составляющей. В социальных сетях можно найти множество забавных подборок с ошибками игры. Кроме того, не все положительно оценили новый вектор развития серии. eFootball позиционируется как игра-сервис с большим упором на мобильные платформы.

Разработчики из Konami прислушались к претензиям, извинились перед игроками и пообещали исправить большую часть известных проблем в грядущем обновлении. Оно должно выйти на всех платформах 28 октября.