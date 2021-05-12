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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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17 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart

Опубликовано: 5 час. 52 мин. назад
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Студия Insomniac Games и издательство Sony Interactive Entertainment поделились 17-минутной геймплейной демонстрацией Ratchet & Clank: Rift Apart, которая появилась на YouTube-канале PlayStation Access. В ролике подробно показываются многие аспекты проекта – от режиссуры заставок и обстановки в мирных зонах до сражений и платформинговых этапов.

Большую часть видео под управлением игрока за кадром находится девушка-ломбакс по имени Ривет. Она, кстати, умело справляется со многим оружием, включая тяжеловесные пушки.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня 2021 года эксклюзивно на PS5.

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