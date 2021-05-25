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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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16 минут геймплея Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Опубликовано: 10 час. 13 мин. назад
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Студия Gasket Games и издательство Focus Home Interactive поделились 16-минутной геймплейной демонстрацией пошаговой стратегии Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. В ролике подробно показывается сражение между отрядами двух фракций.

Закадровый рассказчик комментирует все свои действия в игре. Он вещает о юнитах, пошаговой системе, применении умений, накладывании эффектов контроля и многом другом. Кроме того, в ролике прекрасно показано, насколько важно в битвах правильно выбирать позицию.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground выйдет 27 мая 2021 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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